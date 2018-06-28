Число краж в Минской области за январь-май уменьшилось на 15%

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество краж, совершенных на территории Минской области за период с января по май текущего года, уменьшилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил журналистам начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Миноблиспокома Александр Кисель сегодня перед заседанием облисполкома по совершенствованию деятельности участковых инспекторов милиции, повышению их роли в охране общественного порядка и профилактике правонарушений, передает корреспондент БЕЛТА.

"За пять месяцев текущего года мы достигли определенных успехов в стабилизации оперативной обстановки. Так, с 32 до 30 снизилось количество убийств. Незначительно, но для нас дорога каждая жизнь. Количество краж уменьшилось на 15%. Это достаточно большая цифра, которая говорит о том, что профилактические меры действенны, и если их выполнять качественно, ставить задачи и требовать результата, то мы сможем повлиять на криминогенную обстановку", - сказал Александр Кисель.

Также он отметил значимость работы участковых инспекторов милиции. "Участковый инспектор - это тот сотрудник, который ежедневно работает с проблемами простых граждан. В зависимости от того, как он отреагирует на преступление, у граждан складывается мнение о местной власти, о том, как мы заботимся о жителях сел и городов. В отдельных районах области сегодня есть некомплект участковых, он достигает 12-13%, потому что такая служба - одна из наиболее сложных. При этом созданы и создаются все условия для участковых инспекторов милиции", - подчеркнул представитель ведомства.

По его словам, идет работа по совершенствованию службы участковых инспекторов для улучшения взаимодействия с иными субъектами профилактики. В частности, речь идет об организации работы на общественных пунктах охраны правопорядка, налаживании взаимодействия с субъектами профилактики по предупреждению краж имущества, также поднимается вопрос по профилактике пьянства. Большое значение придается профилактике семейного насилия.-0-