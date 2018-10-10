Число многодетных семей в Минске ежегодно увеличивается на 1 тыс.

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске число многодетных семей ежегодно увеличивается на 1 тыс. Об этом сообщила сегодня журналистам председатель комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома Жанна Романович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря целенаправленной работе по поддержке семей, воспитывающих детей, у нас наблюдается устойчивый рост многодетных. Ежегодно в Минске количество семей этой категории увеличивается в среднем на 1 тыс.", - отметила Жанна Романович.

В столице на 1 июля зарегистрировано около 14,5 тыс. многодетных семей. В них воспитывается более 46 тыс. детей, из них школьного возраста свыше 25,5 тыс. "Основное количество многодетных семей имеют троих детей, четверых воспитывают более 1,7 тыс. семей. Есть у нас и уникальная семья, где воспитывается 11 детей", - проинформировала председатель комитета.

"В целом тенденция складывается положительная. Доля семей, в которых появляется второй ребенок, возросла до 40%, а несколькими годами ранее было 35%. Это говорит о том, что постепенно наш резерв семьи с одним ребенком делают правильные выводы, принимают верные решения, и в городе появляются вторые и последующие дети", - добавила Жанна Романович.-0-