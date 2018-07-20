Число обращений гомельчан в органы власти по вопросам занятости и трудоустройства сократилось на 60%

20 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Число обращений гомельчан в органы власти по вопросам занятости и трудоустройства в первом полугодии 2018-го сократилось на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила сегодня на заседании Гомельского горисполкома начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц горисполкома Наталья Иванченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодаря принимаемому комплексу мер в первом полугодии текущего года общее количество обращений, зарегистрированных в горисполкоме, снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 10% и составило 1 тыс. 339 (в 2017-м -1 тыс. 487) - сказала Наталья Иванченко. - Значительно изменилась тематическая структура обращений". Так, число поступивших вопросов по занятости и трудоустройству уменьшилось с 143 до 57. Снизилось и количество заявлений по темам налогообложения, здравоохранения, образования, законодательства, транспорта, ЖСПК и др.

Кроме того, в первом полугодии текущего года сократилось число обращений гомельчан в вышестоящие и контролирующие государственные органы к уровню 2017-го более чем на 7%. Показатель суммарного числа обращений в расчете на 10 тыс. населения уменьшился с 32,7 до 30,4.

В то же время, отметила начальник отдела, сравнительный анализ поступившей корреспонденции свидетельствует, что наибольший удельный вес в общей структуре обращений занимают вопросы жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытовых услуг, архитектуры и строительства.

При этом динамика роста обращений по вопросам ЖКХ и архитектуры составила более 20% к уровню прошлого года. "По сравнению с первым полугодием 2017-го в январе-июне текущего граждане стали чаще обращаться по вопросам капитального ремонта жилищного фонда, отопления, проживания и предоставления мест в общежитиях, проведения работ по благоустройству и др.", - констатировала представитель горисполкома. В сфере строительства и архитектуры наибольшее число поступивших вопросов связано с проектированием, соблюдением требований технических нормативно-правовых документов, а также строительства в микрорайонах сложившейся многоэтажной жилой застройки. Что касается торговли, то в обращениях гомельчан чаще стали подниматься темы продажи некачественного товара интернет-магазинами, закрытия торговых объектов, нарушения индивидуальными предпринимателями и частными предприятиями законодательства о книге замечаний и предложений.

Наталья Иванченко также отметила, что в работе с населением остаются востребованными такие формы, как личные и выездные приемы граждан, субботние прямые телефонные линии и др.

Подводя итоги обсуждения вопроса, председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко подчеркнул, что работа с обращениями граждан является своеобразным индикатором, который определяет уровень работы и органов власти, городских структур и организаций. Он отметил, что, несмотря на положительные моменты, еще остается ряд проблем, пути решения которых необходимо определить на основе комплексного, глубокого анализа.-0-