Число пострадавших от укусов клещей минчан снизилось

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество обратившихся к медикам граждан по поводу присасывания клещей в январе-сентябре этого года уменьшилось в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщили БЕЛТА в санитарно-эпидемиологической службе Минска.

"Большинство нападений клещей происходит в лесных массивах в районе пригорода и сельской местности. В 13,7% случаев пациенты указывали, что укус произошел на территории Минска", - отметили в службе.

По результатам лабораторных исследований иксодовых клещей, проведенных в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии, в 5,5% случаев выявлен возбудитель Лайм-боррелиоза. К слову, анализ заболеваемости им в столице показывает, что в подавляющем большинстве случаев (более 97%) Лайм-боррелиоз развивается у тех, кто проигнорировал антибиотикопрофилактику после укуса клещей.

Проводимые в городе благоустройство и очистка территории (своевременное скашивание травы, очистка от валежника и растительного мусора, удаление опавшей листвы осенью) необходимы для эффективной борьбы с возбудителем заболевания. Применяется и химический метод борьбы - в этом году были проведены акарицидные обработки зон массового отдыха, парков, скверов и летних оздоровительных учреждений площадью более 300 га.

Период активности клещей в последние годы на территории Беларуси продолжается вплоть до декабря. То есть угроза заражения населения клещевыми инфекциями сохраняется и в осенние месяцы.-0-