Число преступлений в Минской области в 2017 году снизилось на 3,6%

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число преступлений в Минской области снизилось на 3,6% в 2017 году по сравнению с 2016 годом, сообщил заместитель начальника управления внутренних дел Миноблисполкома Виталий Козлов сегодня на заседании областного исполнительного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

"Анализ криминогенной ситуации на территории Минской области за 2017 год свидетельствует о снижении по сравнению с 2016 годом как общего количества зарегистрированных преступлений на 3,6%, так и по линии уголовного розыска на 6,2%", - проинформировал Виталий Козлов.

По его данным, в прошлом году в области отмечено снижение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (на 6,7%), лицами имеющими судимость (на 2%), несовершеннолетними (на 4%). Также уменьшилось количество убийств и покушений на убийства (на 12%), изнасилований (на 64%), разбойных нападений (на 34%), грабежей (на 4%), краж имущества (на 6%), мошенничеств (на 23%).

Значительный вклад в обеспечение правопорядка внесли добровольные дружины и молодежные отряды охраны правопорядка, с участием которых в 2017 году задержано 1005 правонарушителей. Советами общественных пунктов охраны правопорядка на постоянной основе проводились воспитательно-профилактические мероприятия с лицами, склонными к асоциальному поведению.

Члены облисполкома согласились с выводом, что мероприятия комплексной программы по профилактике правонарушений в Минской области в 2017 году в целом выполнены, однако по отдельным направлениям правоохранительной деятельности должных показателей эффективности не достигнуто. Миноблисполком определил меры по улучшению криминогенной ситуации в каждом регионе Минской области.-0-