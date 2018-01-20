Число применяющих упрощенную систему налогообложения организаций в Минске за год возросло на 4,9%

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске количество субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, за 2017 год возросло на 4,9%, сообщили БЕЛТА в пресс-центре столичной инспекции Министерства по налогам и сборам.

По данным на 1 января 2018 года в Минске зарегистрировано 72,8 тыс. субъектов хозяйствования, применяющих упрощенную систему налогообложения, в том числе 22,1 тыс. организаций и 50,7 тыс. индивидуальных предпринимателей. "По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество таких субъектов выросло на 4,9%. В целом более 54% столичных субъектов предпринимательской деятельности применяют упрощенную систему налогообложения", - сказали в пресс-центре.

От данной категории плательщиков поступило Br398,6 млн, в том числе от организаций - Br312,1 млн, от индивидуальных предпринимателей - Br86,5 млн.

Консолидированный бюджет Минска на 43,7% сформирован поступлениями налога на добавленную стоимость (НДС). Также весомы объемы платежей по подоходному налогу (14,2%), налогу на прибыль (13%), акцизам (6,1%), налогу на недвижимость (2,4%), налогу на доходы (2,1%), земельному налогу (2%), налогу при упрощенной системе налогообложения (1,6%).-0-