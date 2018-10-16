Число студотрядовцев в Минской области в 2018 году выросло почти вдвое

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число участников студенческих отрядов в Минской области в 2018 году по сравнению с прошлым увеличилось почти в два раза. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заведующая сектором молодежной политики главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Ольга Шибко.

"Количество молодых людей, которые были задействованы в студотрядах центрального региона, значительно выросло. С 1 января по 1 октября текущего года на территории Минской области в составе студотрядов трудились свыше 3,5 тыс. человек. Для сравнения, в течение 2017 года в регионе работали всего более 1,8 тыс. ребят", - отметила Ольга Шибко.

По мнению специалиста, рост желающих подработать в составе отрядов обусловлен двумя причинами. Во-первых, в этом году работодатели охотнее шли молодежи навстречу в решении различных вопросов. Во-вторых, по сравнению с прошлым годом увеличилось количество социальных объектов со статусом областной молодежной стройки. Например, только на строительстве поликлиники в Солигорске были задействованы три студенческих отряда общей численностью 70 человек.

Всего в январе-сентябре в регионе трудились 288 студенческих отрядов, из них сельскохозяйственных - 100, педагогических - 79, сервисных - 57, экологических - 33, строительных - 13, в сфере здравоохранения были задействованы еще 4 отряда, на производстве - 2. Кроме того, еще 177 человек в составе студотрядов продолжат работать до 26 октября: студенты БГАТУ заняты на уборке яблок в Ждановичах Минского района, учащиеся Копыльского государственного колледжа помогают в изготовлении тротуарной плитки.

В центральном регионе налажена эффективная работа по развитию добровольческого движения. Так, по данным на 1 октября, около 12,72 тыс. человек зарегистрированы в составе 822 волонтерских отрядов.

Индивидуальное трудоустройство, лагеря труда и отдыха, вторичную занятость по линии органов труда и соцзащиты предпочли почти 4,8 тыс. молодых людей в возрасте от 14 лет до 31 года. Таким образом, в Минской области различными формами занятости обеспечено более 21 тыс. молодых людей, из них 79% - несовершеннолетние.-0-