Число заболевших ВИЧ в Минской области за I полугодие снизилось почти на 7%

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области количество заболевших ВИЧ за I полугодие текущего года снизилось почти на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили БЕЛТА в Минском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Минской области составил 15,3 случая на 100 тыс. населения. Это почти на 7% меньше, чем за январь-июнь прошлого года, когда было зарегистрировано 16,4 случая.

Основная доля граждан, у которых впервые выявляют вирус, - люди старше 30 лет (82% из числа зарегистрированных за январь-июнь текущего года), в 2 раза меньше (41%) тех, кто перешагнул рубеж в 40 лет. В общей структуре ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины (59%), доля женщин составляет 41%. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции, за январь-июнь 2018 года уменьшился на 2% и составил 37%.

Основным путем заражения является половой. В январе-июне этого года удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет 76%, доля парентерального пути передачи ВИЧ - 22,5% (за аналогичный период прошлого года доля указанных случаев составляет 69% и 28% соответственно).

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных лиц, впервые выявленных в этом полугодии, 46% составляют лица рабочих специальностей и служащие, 33% - лица без определенной деятельности, 15% - лица из мест лишения свободы.-0-