Что представили дети на конкурсе технических идей в Могилеве? - ФОТОФАКТ

Артем Ушаков во время защиты проекта (СШ №8)

Городская эстафета технических идей "Дети. Техника. Творчество" проходит 27 января в Могилеве на базе СШ №21 в рамках республиканского конкурса научно-технического творчества учащихся "ТехноИнтеллект". Учащиеся 25 школ и учреждений дополнительного образования Могилева представили свои научные разработки, проекты, модели-копии, а также технические устройства.

Организаторами выступили отдел образования и туризма Могилевского горисполкома и многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью "Юность".

Фото Олега Фойницкого

Владимир Малюга (СШ №2)

Валентин Марценкевич

Арсений Ермоленко (СШ №9)

Разводной мост Никиты Можарова (СШ №40)

Макет белорусской деревни в войну Владимир Ашмянский (СШ №1)

Рыцарские доспехи одевают Владислав Черторицкий и Максим Рафеев (СШ №2)

Во время конкурса