Что представили дети на конкурсе технических идей в Могилеве? - ФОТОФАКТ

Городская эстафета технических идей "Дети. Техника. Творчество" проходит 27 января в Могилеве на базе СШ №21 в рамках республиканского конкурса научно-технического творчества учащихся "ТехноИнтеллект". Учащиеся 25 школ и учреждений дополнительного образования Могилева представили свои научные разработки, проекты, модели-копии, а также технические устройства.
Организаторами выступили отдел образования и туризма Могилевского горисполкома и многопрофильный центр по работе с детьми и молодежью "Юность".
Фото Олега Фойницкого
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