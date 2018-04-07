7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Датчики контроля скорости появятся в местах ремонта на МКАД. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный директор ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский, передает корреспондент БЕЛТА.

"С этого года во всех местах производства работ на МКАД, думаю, и на магистральных улицах города, будут устанавливаться мобильные датчики контроля скорости. Прежде всего для безопасности наших работников. Такое решение принято совместно с ГАИ Минска", - сказал Денис Глинский.

Он отметил, что МКАД - сложное и опасное место для проведения дорожных работ. "Кольцевая - наверное, дорога с самым интенсивным движением в стране. При строительстве была заложена интенсивность в 20 тыс. машин в сутки, сейчас не ошибусь, если скажу, что она превышает уже 80 тыс. Работать на МКАД для дорожников очень сложно. Часто, к сожалению, происходят несчастные случаи, аварии. Поэтому мы и хотим обеспечить безопасность наших людей, которые работают на дорогах", - подчеркнул генеральный директор.

В данный момент на 12-м км МКАД проводятся ремонтные работы по устройству деформационных швов на путепроводе. Госавтоинспекцией в этом месте установлено дополнительное световое панно со знаками переменной информации, места проводимых ремонтных работ обозначены в соответствии с требованиями. Для обеспечения безопасности дорожного движения с 7 по 23 апреля в этой части кольцевой будет работать мобильный датчик контроля скорости на базе прицепа. Ограничение скорости на участке - 70 км/ч.

В прошлом году и за три месяца этого года на дорогах Минска в местах работ произошло 7 аварий. В них 5 человек погибли и 10 получили ранения.-0-

Фото Рамиля Насибулина