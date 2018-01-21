21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дефицит мест в детсадах и школах планируют ликвидировать в Минской области в течении трех лет. Об этомв эфире программы "Контуры" телеканала ОНТ рассказал председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко.

"Проблема детских садиков, конечно, существует. У нас порядка 5 тыс. мест нужны в дошкольных учреждениях, порядка 2 тыс. - в школах. В принципе, в течение ближайших трех лет мы планируем все эти потребности удовлетворить. Это очень серьезная, амбициозная задача", - сказал Анатолий Исаченко.

Он также рассказал о развитии Борисовского района. "Мы уже начали строить школу и к 1 сентября планируем ее ввести. Также приступили к ремонту центральной улицы, в этом году начнем ремонт моста, который является проблемой еще с советских времен. Проект ремонта уже есть. Будем проектировать и строительство ледовой арены", - проинформировал председатель облисполкома.-0-