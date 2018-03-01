Декрет о развитии предпринимательства ориентирован на добросовестных бизнесменов - Семенкевич

1 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Декрет о развитии предпринимательства ориентирован на добросовестных бизнесменов. Это подчеркнул заместитель министра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич, общаясь с журналистами в Витебске, передает корреспондент БЕЛТА.

Сотрудники министерства проводят сегодня в Витебске рабочую встречу с представителями структурных подразделений облисполкома, райисполкомов и субъектов предпринимательства по вопросу реализации пакета нормативных правовых актов, направленных на улучшение бизнес-климата, в развитие норм декрета №7 "О развитии предпринимательства".

"Весь декрет ориентирован на добросовестного предпринимателя. Мы понимаем, что во многом открыли лазейки, и сейчас, к примеру, по технической модернизации можно делать все, что угодно. Но потом это чревато ответственностью. Если что-то произойдет, то теперь сам собственник, а не органы Госстройнадзора, будет нести полную ответственность за случившееся, - сказал Дмитрий Семенкевич. - Грамотный управленец, прежде чем принимать решение, посоветуется со специалистами. Есть проектные, строительные организации, которых можно пригласить для того, чтобы они оказали помощь в реализации задуманного".

Он отметил, что министерство проводит активную работу по разъяснению норм декрета о развитии предпринимательства. "Документ обозначает нововведения основными мазками. Наша задача сейчас донести бизнесу все в деталях и ответить на вопросы, возникающие у предпринимателей. Мы начинаем разъяснительную работу по конкретным случаям, проводим семинары и консультации. Думаю, это продлится в течение полугода, чтобы все желающие смогли детально разобрались в нюансах", - пояснил замминистра.

Дмитрий Семенкевич подчеркнул, что в строительной сфере либерализация в первую очередь затронула административные процедуры. "На этапе разработки пакета документов мы активно работали с нашими предпринимателями и слышали их предложения. Основные касались именно административных процедур, в том числе и по линии Госстройнадзора. Поэтому сейчас по многим вопросам вводится уведомительный принцип, а не разрешительный, как было раньше", - резюмировал представитель министерства. -0-