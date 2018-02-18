Дела у депутатов должны идти впереди слов - мнение

18 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дела у депутатов должны идти впереди слов. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородицкого cтавропигиального женского монастыря игуменья Гавриила.

По традиции насельницы обители приняли участие в выборах. Члены избирательной комиссии с урной посетили монастырь: свой голос за понравившегося кандидата отдали 15 монахинь.

"Главное пожелание к депутатам у нас лишь в том, чтобы за каждым словом стояло конкретное дело. А лучше всего, чтобы дела шли впереди слов. Пообещал - сделай: именно такого подхода мы ждем от депутатов", - подчеркнула настоятельница монастыря. Она отметила важность взаимодействия с местными Советами. В качестве примера привела историю обители.

В 2017 году обитель отпраздновала 25-летие со дня возрождения. В 1992 году помещения монастыря занимал музей атеизма. Игуменья Гавриила обратилась в областной Совет депутатов: было принято решение о возвращении монастырю части помещений. И сегодня с местными властями налажено тесное взаимодействие.

"Мы такие же граждане своей страны, как и все остальные люди. Мы исполняем заповедь божию, но, живя в обители, должны делать меньше зла, меньше грешить, не клеветать и не завидовать. Суть монашества в том, чтобы молитвами охранять живущих в миру людей от различных искушений", - отметил игуменья Гавриила. Она подчеркнула, что перед выборами монахини внимательно ознакомились с программами кандидатов, чтобы сделать правильный выбор.-0-