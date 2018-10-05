Делегации из Польши и Украины поздравят пинчан с Днем города

5 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Пинск 6-7 октября отметит День города, сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Поздравить пинчан с праздником приедут зарубежные делегации. В частности, столицу Полесья посетят представители польских Ченстоховы, Плоньска и Лобеза, украинского города Голая Пристань. Для иностранных гостей запланирована специальная программа пребывания, они примут участие в праздничных мероприятиях, посвященных 921-й годовщине Пинска.

Старт торжествам даст открытие в историческом центре города обновленной улицы Ленина. Ее реконструкция проходила в несколько этапов. Градостроители учли пожелания пинчан и сделали пешеходную улицу, полностью закрытую для движения транспорта. Теперь здесь правят бал профессионалы и любители различных видов и жанров искусств: есть музыкальная, танцевальная, литературная, ремесленническая площадки. Так называемую горку облюбовали скейтеры, роллеры и другие представители экстремальных видов спорта. В День города на "пешеходке" пройдет фестиваль уличного творчества "Перекресток", будет работать торговая ярмарка с участием мастеров народных промыслов.

Центром народных гуляний станет площадь Ленина. Шествие трудовых, творческих и спортивных коллективов, которое начнется в полдень 6 октября, станет прологом к большому празднику "Город над Пиной рекой...". Во время торжества состоится чествование лучших тружеников, представителей общественных объединений, победителей городского конкурса по благоустройству. По случаю присвоения звания "Почетный гражданин города Пинска" поздравления примет бывший депутат Палаты представителей Национального собрания Зинаида Мандровская.

В программе праздничных мероприятий запланированы многочисленные концерты, шоу-велопробег "Невеста на велосипеде", забег бородачей, вечернее выступление группы J:МОРС.

Празднованию Дня города посвящен и ряд творческих встреч, презентация книги и исторической экспозиции, которые пройдут во время культурно-просветительского мероприятия "Пинск - город десяти столетий". Оно состоится уже сегодня вечером в областном центре инновационного и технического творчества по ул. Иркутско-Пинской дивизии.-0-