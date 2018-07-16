Делегации из России и Литвы примут участие в конференции по бизнес-интеграции в Витебске

16 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Международная бизнес-конференция "Инновации - путь к успешной интеграции" пройдет 16-17 июля в Витебске с участием делегаций из Литвы и России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном центре маркетинга.

Основными темами традиционного делового мероприятия станут обсуждение возможностей сотрудничества по реализации проектов в области логистики, строительства, торговли и ряда других сфер деятельности, а также механизмов государственной финансовой поддержки субъектов предпринимательства.

В программе форума, помимо пленарного заседания и презентации делового потенциала Витебской области, предусмотрено проведение международной биржи контактов "Интеграция, партнерство и инновации", организованы круглые столы "Международные инвестиционные ресурсы" и "СЭЗ как перспективная площадка для привлечения внешних инвестиций", посещение предприятий и организаций Витебской области.

Организаторами конференции выступают Витебский облисполком, Витебский горисполком, ККУП "Витебский областной центр маркетинга" и Витебский областной союз нанимателей.-0-