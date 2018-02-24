Делегация из Сардинии 26-27 февраля посетит Беларусь

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальная делегация города Иглезиас (Сардиния, Италия) 26-27 февраля посетит Бобруйск и Минск, сообщили БЕЛТА в почетном консульстве Беларуси в городе Кальяри.

Деловой визит представителей Иглезиаса в город-побратим Бобруйск намечен на 26 февраля и в Минск - на 27 февраля. В составе итальянской делегации во главе с советником президента Автономного региона Сардиния по международному сотрудничеству Марко Секи будут представители муниципалитета Иглезиаса и бизнесмены.

"Визит делегации сардинских предпринимателей из Иглезиаса по приглашению мэра Бобруйска Александра Студнева призван укрепить отношения в экономической сфере. Итальянская сторона заинтересована в инвестировании в производство продуктов питания, в обмене туристическими потоками", - отметили в почетном консульстве.

Во время официального визита сардинская делегация посетит ведущие предприятия Бобруйска, ознакомится с социально-экономическим положением региона, будет проинформирована о перспективных направлениях для развития сотрудничества в экономике, возможностях инвестирования. Ожидаются переговоры между представителями бизнеса обеих стран.

Программа пребывания делегации 27 февраля продолжится в Минске. Запланировано посещение торгово-промышленной палаты, проведение встреч и переговоров с представителями торговли и туризма.

Официальное подписание соглашения о побратимстве между Бобруйском и Иглезиасом состоялось в октябре 2017 года в мэрии итальянского города во время визита делегации горисполкома Бобруйска. Это соглашение было полностью поддержано правительством Автономного региона Сардиния.-0-