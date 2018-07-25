Делегация польских велосипедистов посетит Брест в День города

25 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брест 28-29 июля посетит делегация польских велосипедистов, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма Брестского горисполкома Олеся Округ.

В областной центр прибудет группа из 110 человек, которые представляют организацию по развитию велоинфраструктуры в Люблинском воеводстве. Гости из Польши примут участие в праздновании Дня города. Во время своего визита они заключат соглашение о сотрудничестве с туристическими фирмами и общественным объединением "За вело-Брест", который предусматривает обмен делегациями и опытом. Партнеры брестчан изучат велоинфраструктуру города над Бугом, проедут по маршрутам "Брест туристический" и "Брест спортивный".

"Мы развиваем инициативу "Открытая граница для велосипедистов". Трасса EuroVelo-2 проходит через семь европейских столиц, но упирается в погранпереход "Варшавский мост" и обходит его, минуя Брест. Хотелось бы, чтобы она не поворачивала, а проходила через наш город, следовала в сторону Минска. Продвигаем эту идею совместно с польскими партнерами. Надеемся, что она будет реализована в будущем", - отметила Олеся Округ.

Велодвижение в Бресте набирает все большую популярность. Местные власти предпринимают усилия, чтобы город становился более удобным для любителей двухколесного транспорта. "Все строящиеся микрорайоны по умолчанию оборудуются велосипедной инфраструктурой. Сложности возникают в исторической части города, где необходимо перепрофилировать маршруты. Все новые объекты - Западный обход, Кобринский путепровод, автовокзал - строятся с учетом интересов велосипедистов. Также в городе увеличивается количество велопарковок", - добавила собеседница.-0-