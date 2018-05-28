28 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Делегация представителей бизнес-кругов китайской провинции Шаньдун прибыла в Витебск, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Витебском облисполкоме состоялась встреча руководства области и представителей провинции Шаньдун во главе с заместителем генерального директора Департамента коммерции этого региона Лю Веи. Китайская делегация насчитывает около 120 человек. Среди них представители 14 департаментов коммерции городов провинции и почти 50 предприятий региона.

В беседе с журналистами первый заместитель председателя Витебского облисполкома Олег Мацкевич отметил, что регион проводит диверсификацию рынка, в том числе с китайским уклоном. "С провинцией Шаньдун мы в побратимских отношениях с 2007 года. В прошлом году нашу область посетила делегация во главе с губернатором провинции Гун Чжэном. Мы договорились, что недостаточно обмениваться визитами чиновников, надо подтягивать деловые круги двух стран. Китайские партнеры сдержали свое слово, и вот к нам приехали руководители департаментов коммерции провинции Шаньдун и городов, которые входят в ее состав, в том числе административного центра региона Цзинаня", - подчеркнул Олег Мацкевич.

По его словам, завтра планируется презентация 30 предприятий Витебской области, в основном мясного и молочного производства. Некоторые из них уже имеют сертификаты по мясу, маслу, сухому молоку и готовы реализовывать продукцию в Китае, но для этого нужна проработанная логистика и надежный партнер.

"Также мы ознакомим гостей с нашими проектами по возможным инвестициям в гидроэлектроэнергетику, завод "Нафтан", оздоровительные учреждения, мусороперерабатывающий завод, строительство гостиниц, развитие туризма. Наше взаимодействие многовекторно, и, думаю, мы достигнем определенных результатов", - сказал первый зампредседателя облисполкома.

В свою очередь заместитель генерального директора Департамента коммерции провинции Шаньдун Лю Веи подчеркнула, что им интересны молочные и сельскохозяйственные товары. "Надеюсь, двухдневный визит будет результативным и ляжет в основу наших экономических взаимоотношений", - отметила она.

На 29 мая запланирована выставка предприятий и организаций Витебской области с возможностью ознакомления с качеством продукции. Затем китайские гости посетят ряд предприятий региона, после чего состоится бизнес-встреча руководства Витебской области, глав горрайисполкомов региона с представителями китайской провинции.

Шаньдун - один из наиболее экономически развитых регионов Китая, второй по численности населения (около 100 млн человек).-0-