День астероида отметят в минском планетарии

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. День астероида отметят сегодня в минском планетарии, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Программа мероприятий включает научно-популярную лекцию "Астероиды: опасность или ресурс. Юридический подход". Специалисты расскажут о правовом регулировании защиты Земли от угрозы астероидов и использования их ресурсов. Гости смогут узнать о том, стоит ли "бомбить" астероиды, чтобы предотвратить их падение на Землю, легально ли добывать ресурсы, находящиеся на астероидах, и кто несет ответственность за исследование и использование астероидов.

В 20.00 начнется полнокупольный фильм "Розетта" о первой в истории человечества миссии по исследованию ядра кометы космическим зондом. Удивительное и трудное путешествие на 500 млн км аппарата "Розетта" длилось 10 лет. "Это очень редкий в афише фильм", - отметили в планетарии.

Если будет безоблачная погода, посетителям также предложат вечерние наблюдения в Обсерватории. Мероприятия начнутся в 19.00. Вход свободный.

В 2016 году Генеральная Ассамблея ООН официально провозгласила 30 июня Днем астероида (Asteroid Day), и теперь он ежегодно отмечается на международном уровне в годовщину Тунгусского феномена над Сибирью (метеорит упал ровно 110 лет назад).

Астероидами называются относительно небольшие небесные тела, имеющие в основном неправильную камнеподобную форму, размером от 30 м. В переводе с латинского слово астероид означает "подобный звезде". Это наименование было получено за сходство со звездами при наблюдениях в не слишком мощные телескопы. Большинство известных астероидов располагается между орбитами Марса и Юпитера в Главном поясе астероидов. На сегодняшний день приоритетной является задача повышения информированности общественности о малых телах Солнечной системы, проблема их обнаружения и идентификации, а также защита Земли от потенциальной астероидной опасности.-0-