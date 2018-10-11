День астрономии пройдет в минском планетарии 13 октября

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский планетарий 13 октября в Международный день астрономии предлагает гостям провести вечер в окружении звезд, сообщили БЕЛТА в учреждении.
С 18.00 до 22.00 можно посмотреть на Луну, Сатурн, звездные скопления в телескоп из Обсерватории, прослушать рассказы о звездном небе и познакомиться с полнокупольными фильмами. Посетителям представят картины "Мышата и Луна", "Два стеклышка. Удивительный телескоп", "Майя. Наблюдатели Вселенной", "Астрономия".
В 20.00 всех, кто увлечен одной из интереснейших наук, ждут на лекции "Самый простой. Самый первый". Кроме того, при хорошей погоде состоятся сеансы тротуарной астрономии, когда астрономы-любители выносят свои телескопы на городские улицы и приглашают прохожих бесплатно смотреть на небесные объекты, рассказывая об увиденном.
Вход на все мероприятия свободный.-0-
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