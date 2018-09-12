12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День без автомобиля пройдет в Минске 22 сентября, сообщили БЕЛТА в городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Акция проводится в столице третий раз. В праздничную площадку превратиться участок ул. Ленина от пр. Независимости до ул. Кирова, который с 14.00 до 21.00 закроют для движения автомобилей. Гостей ожидают игры, конкурсы, концерт, экологические мастер-классы. Будет работать детская зона, фудкорт, аниматоры. Состоится презентация электровелосипедов, электросамокатов, электроскутеров, велосипедов. Ботанический сад представит выставку деревьев и цветов, Минское городское управление МЧС - автомобиль-перевертыш.

Перед зрителями выступят коллектив эстрадной песни "Сябрынка", Tempo Bay, Нагуаль, Rostany, театр ИнЖест. Также можно будет увидеть экстрим-выступления велосипедистов, шоу-конкурс светящихся велосипедов, живые скульптуры. В 21.00 всех приглашают на ночную велопрогулку к Национальной библиотеке.

День без автомобиля завершит неделю Европейской мобильности. Организаторами мероприятия выступают Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, Минский городской исполнительный комитет, продюсерский центр "ПАН-студия", Минское велосипедное общество.

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, во время акции "День без автомобиля" выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от автомобильных источников снижаются на 100-200 т. В Минске более 85% выбросов загрязняющих веществ приходится на автомобили и только 15% - на промышленные предприятия. Во время проведения Европейской недели мобильности в Минске 22 сентября 2017 года проведен эксперимент по измерению концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на перекрытом участке ул. Ленина от пр.Независимости до ул. Кирова. По результатам измерений установлено снижение содержания уровня загрязняющих веществ в 1,2-1,5 раза.

Ежегодно 22 сентября во многих странах мира проводится Всемирный день без автомобиля, девиз которого - "Город как пространство для людей, пространство для жизни". Впервые акция прошла во Франции в 1998 году. Тогда в мероприятии участвовали всего около двух десятков городов, к 2001 году к движению присоединились более тысячи городов в 35 странах мира. В Беларуси День без автомобиля проводится с 2008 года.-0-