День десантников в Гродненском аэроклубе отметили прыжками с парашютом

2 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. День десантников и сил специальных операций в Гродненском аэроклубе отметили прыжковой сессией для всех желающих, передает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на будний день, на аэродроме Каролино у Юбилейного озера собралось несколько десятков парашютистов: кто-то из них проходил службу в десанте, кто-то просто не мыслит своей жизни без неба.

"Традиции уже более 25 лет, - рассказывает директор аэроклуба Константин Царик. - Считаем, что это лучший вариант для празднования памятной для нас всех даты. Настоящий десантник не должен купаться в фонтане или вести себя неподобающим образом. Радует, что у нас сформировался костяк тех, кто отмечает День ВДВ таким образом. Но всегда рады видеть и новых ребят". Константин Царик, кстати, проходил срочную службу в десанте. На сегодня за его плечами более 3 тыс. прыжков.

Приехал отметить праздник и Павел Копылов. Сейчас он служит в органах пограничной службы, однако с детства любит небо. "Поэтому и пришел еще школьником заниматься в аэроклуб. На срочную службу в 5-ю отдельную бригаду в Марьиной горке пришел, имея свыше 80 прыжков. Конечно, это помогло", - добавляет он. По словам Павла, одними прыжками встречи в аэроклубе не ограничиваются, традиционно программа включает импровизированный спортивный праздник.

Многие на встречу едут всей семьей. Например, Евгений Ёрш приехал с женой Юлией и детьми Андреем и Каролиной. Говорит, что не представляет праздника в другом формате. В аэроклуб 2 августа приезжает уже почти десять лет.

В зависимости от подготовки и опыта спортсмены прыгали с разной высоты и с парашютами разного типа. Опытные парашютисты отрабатывали приземление на точность. В программу вошли прыжки с приземлением на остров посреди озера и даже в воду.

Немало было и девушек. Например, у 21-летней Натальи Крупицы на счету уже более 50 прыжков. Она подчеркивает, что не представляет свою жизнь без неба и того ощущения свободы, что дарят прыжки с парашютом.

К слову, в Гродненском аэроклубе действует секция парашютного спорта. Она пользуется у молодежи популярностью - здесь занимаются около 50 юношей и девушек.-0-