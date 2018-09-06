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День города в Минске отпразднуют на 20 площадках

Регионы 06.09.2018 | 11:38
Фото из архива
Фото из архива
Празднование Дня города в столице Новости темы Празднование Дня города в столице
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6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Праздничная программа, посвященная Дню города, развернется в Минске 8 сентября на 20 площадках, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении культуры Мингорисполкома.

Так, на зеленой зоне на пересечении пр. Победителей и Машерова пройдет международный фестиваль "Мiнск старажытны", который откроется в 11.00 парадом клубов исторической реконструкции. Гостей также ожидают рыцарские, конные турниры, турниры лучников, показательные выступления. Будет воссоздана атмосфера прошлых эпох: от Древнего Рима и времен викингов до Второй мировой войны. С 18.40 до 19.40 состоится массовое театрализованное сражение с импровизированным штурмом замка. Весь день будут работать палаточные лагеря, торговые ряды, ярмарка ремесленников, монетный двор. Гостям предложат поучаствовать в мастер-классах, пробежать средневековую полосу препятствий, покататься на аттракционах. Кроме белорусских клубов исторической реконструкции, здесь ожидают гостей из стран-соседок - России, Литвы, Украины. Перед зрителями выступят группы "Хмельны Вiр", Spiritual Season, Pawa, Нok-Key, Lity Taler, "Без паники", "Немига" и др. Концерт продлится до 23.00.

Международный фестиваль исторической реконструкции пройдет 8-9 сентября в МинскеМеждународный фестиваль исторической реконструкции пройдет 8-9 сентября в Минске
В программе значатся рыцарские, конные турниры, турниры лучников, показательные выступления. Будет воссоздана атмосфера прошлых эпох: от Древнего Рима и времен викингов до Второй мировой войны.

У Дворца спорта развернется масштабный физкультурно-спортивный праздник. С 11.00 до 15.00 здесь пройдут забеги на роликах, большая парусная регата, показательные выступления каратистов, борцов, мастер-классы по шахматам и волейболу, соревнования среди пожарных-спасателей. Запланирован и международный турнир по силовому экстриму Minsk Open Cup-2018. На праздник приглашены известные белорусские спортсмены. Во второй половине дня здесь же состоится Минский open air с участием Полины Республика, групп Shuma, Akute и др. Концерт продлится до 23.00. Завершит вечер праздничное пиротехническое шоу.

Масштабный физкультурно-спортивный праздник пройдет в Минске 8 сентябряМасштабный физкультурно-спортивный праздник пройдет в Минске 8 сентября
Гостей ожидают соревнования по силовому экстриму, стритболу, гиревому спорту, мастер-классы по волейболу, единоборствам, шахматам и др.

Схема предоставлена Мингорисполкомом
Схема предоставлена Мингорисполкомом

Верхний город представит проект "Минск - город красоты". У городской ратуши устроят модные показы, перед гостями выступят заслуженные артистки Беларуси Алена Ланская, Виктория Алешко, ансамбль "Сябрынка", танцевальный коллектив "Стрекоза", группы "Бай-сити", оркестр и солисты Института пограничной службы Беларуси, Герман, Александра Гайдук, Алексей Хлестов, шоу-театр "Хвiлинка", шоу-балет "Феерия". Праздник продлится с 12.00 до 22.30. С 12.00 до 17.00 здесь также пройдут красивые свадебные церемонии.

День открытых дверей в День города проведет Белорусский государственный цирк. В фойе будет работать выставка, посвященная истории циркового искусства, откроются интерактивные зоны. Можно посмотреть вблизи полотна, на которых летают воздушные гимнасты, узнать, сколько весит гиря, рассмотреть реквизит эквилибристов, клоунов и дрессировщиков, пройти мастер-класс по жонглированию, сделать фото и пообщаться с артистами.

Центральный Ботанический сад приглашает 8 сентября с 12.00 до 20.00 окунуться в мир науки. Тематический фестиваль организует Совет молодых ученых Национальной академии наук Беларуси. Познавательные лекции, мастер-классы, роботы, три музея науки, зона про космос и археологические находки, шоу с экспериментами на сцене, развлечения для детей - организаторы подумали об интересах посетителей разных возрастов.

Праздничную программу подготовила и Детская железная дорога. Веселые сказочные персонажи приглашают юных жителей столицы отправиться в путешествие от станции "Заслоново" до станции "Сосновый бор". По дороге им предложат игры, напитки, мороженое.

В Заводском районе основной праздничной площадкой станет территория у "Чижовка-Арены". С 10.00 здесь развернется ярмарка, откроются интерактивные площадки, детский городок. Гостям предложат прокатиться на роликах, поучаствовать в мастер-классах от сети фитнес-клубов, сразиться в лазертаге, окунуться в виртуальную реальность и др. Для детей 2-5 лет организуют соревнования на беговелах. Также в программе дефиле от народного театра-студии моды "Авантаж", выступления творческих коллективов. Главной фишкой праздника станет забег на каблуках. Старт модниц запланирован на 15.00. О желании принять участие в конкурсе уже заявили более 30 представительниц прекрасного пола.

В Ленинском районе гулянья с 12.00 до 18.00 развернутся в Лошицком усадебно-парковом комплексе, с 12.00 до 16.00 - перед кинотеатром "Салют". Будут работать торговые ряды, аттракционы, фуд-корты с разнообразной кухней, пройдут концерты. В частности, в Лошицком парке акцент сделан на музыку народов мира и классические произведения в исполнении оркестровых коллективов района. Территория зеленой зоны условно разделена на эпохи, каждая из которых представит развлечения того или иного времени. Также пройдет фестиваль красок, появятся площадки для игры в бампербол, пейнтбол и лазертаг.

В Московском районе праздник с 10.00 до 18.00 состоится в парке им. Павлова. Предусмотрено 10 тематических площадок. Кроме концерта, гости увидят соревнования по велобиатлону (начало в 14.30), парковому волейболу, молодежную фото-квест-игру "Московские лабиринты», состоятся акция "Хоровой сход", посвященная Году малой родины, мастер-классы по соломоплетению, вытинанке и др. Детей будут развлекать аниматоры, ростовые куклы, ходулисты.

В Октябрьском районе центром празднования станет парк "Курасовщина". С 12.00 до 19.00 здесь пройдет танцевально-развлекательная программа с участием духового оркестра, артистов белорусской эстрады, показом модных коллекций, проведением свадебных обрядов. Запланированы турниры по шахматам, шашкам, дартсу, переносу грузов, мини-футболу, тренировочные занятия по карате и фехтованию, показательные выступления на лыжероллерах и спасательных катеров. На набережной развернется выставка судо- и авиамоделей, пленэр юных художников, выставка достижений предприятий района, в парке - город мастеров, медовое подворье. Предусмотрены детские развлечения, организуют катание на лошадях. Также здесь выберут наиболее оригинально оформленную торговую точку и лучший шашлык лета.

В Первомайском районе с 13.00 до 18.00 жителей приглашают на праздник в парк культуры и отдыха им. Челюскинцев. Организаторы обещают множество аттракционов, выступления артистов, выставку-ярмарку декоративно-прикладного творчества. Маленьким посетителям предложат квест-игру, мастер-классы по карате, художественной гимнастике. Развлекать гостей будут поп-фолк группы "Спадчынка", "Медовуха", "Велес", "Забабоны", "Ляльки Корпорейшн", "Провокация", солисты белорусской эстрады. На волейбольной площадке пройдет турнир по парковому волейболу среди любительских команд. Клуб любителей хорьков "Фуриттус" приглашает посмотреть показательные выступления хорьков. Будут организованы фото-зоны, зоны аквагрима.

Партизанский район приглашает на праздник в парк им. Горького, парк экстремальных видов спорта по ул. Столетова и на площадку по ул. Карвата. В парке им. Горького с 12.00 до 18.00 пройдет концертная программа с участием детских творческих коллективов и звезд эстрады. Также состоится награждение победителей конкурса "Формула сада" на лучший проект по благоустройству и озеленению территорий учреждений образования. На набережной развернется площадка районной организации общества Красного креста, приуроченная Международному дню донора. В парке экстремальных видов спорта с 12.00 до 16.00 состоится мероприятие, приуроченное 40-летию центра дополнительного образования "Виктория", с 17.00 до 22.30 - городской молодежный фестиваль БРСМ с соревнованиями, дискотекой, фейерверком. На площадке по ул. Карвата организуют семейный праздник микрорайона Степянка с 12.00 до 16.00.

В Советском районе главная районная площадка с 12.00 до 18.00 будет работать на площадке перед "Лидо" по ул. Кульман. Предусмотрены выступления самодеятельных коллективов предприятий, учреждений района, арт-группы "Беларусы", группы "Провокация", кавер-бэндов, спортсменов, розыгрыши призов от спонсоров в обмен на пачки сигарет. Развернется выставка-продажа спортивных товаров и туристического снаряжения, велосипедов, экопродуктов, чая, меда, пряностей, натуральной косметики и др. Спортсмены по бодибилдингу и фитнесу проконсультируют по вопросам тренировок и питания, проведут фото и автограф-сессию. Также здесь устроят презентацию проектов по здоровому образу жизни, проведут квест-игры по истории города, организуют фан-зоны спортсменов.

Во Фрунзенском районе праздник пройдет в двух парках. Так, с 14.30 до 16.00 минчан ожидает "Велодрайв-2018" с участием главы района Артема Цурана, председателя Белорусской федерации велосипедного спорта Натальи Цилинской. Планируется три заезда по маршруту Ледовый дворец - ул. Притыцкого - ул. Кунцевщина - ул. Казимировская - финиш в парке им. Уго Чавеса с вручением памятных медалей.

Парк 60-летия Октября будет разделен на несколько тематических зон. С 12.00 до 17.00 на стационарной летней сцене для зрителей пожилого возраста состоится программа с выступлениями коллективов территориального центра социального обслуживания, музыкальных школ и колледжей, дискотекой "Для тех, кому за". Для детей с 12.00 до 20.00 будут работать батуты, горки, аквагрим, аттракционы, фотозоны, аниматоры. У фонтана разместится новый аттракцион "Шары на воде" и традиционно прозвучит инструментальный музыкальный фейерверк сводного оркестра учителей "Дыямент". В лесополосе организуют "Лучный лазертаг". В центре парка на сцене с 13.30 до 20.00 пройдет Кавер-бенд фест с участием групп "Мята", "Озорные ребята", Sandai Band, "Пропаганда", выступит Алексей Гросс. С 16.00 до 18.00 всех приглашают на дискотеку. Фудкорт будет включать 15 палаток и более 600 посадочных мест.

В парке им. Уго Чавеса пройдет семейный праздник Family Party. С 12.00 до 16.00 здесь состоятся концерты, с 16.00 до 18.00 - фестиваль Color Fest и шоу мыльных пузырей, с 18.00 до 20.00 - вечеринка. Откроется интерактивная Поляна сказок, фотозоны, организуют мастер-классы.

В Центральном районе районный праздник состоится в парке Победы и Троицком предместье с 12.00 до 17.00. В парке Победы выступят группа "Беларускi гасцiнец", ансамбль "Спадчына", Никита Фоминых, балет "Супер Тиви-Шоу", Светлана Шиманская, Игорь Аксюта, Валерий Скорожонок и др., в Троицком предместье будут работать интерактивные и творческие площадки, организуют уличную торговлю, выставку-ярмарку сувениров.

Продолжится празднование и 9 сентября. Минчан и гостей столицы приглашают на "День танкистов" в Парке Победы, фестиваль исторической реконструкции на зеленую зону на пересечении пр. Победителей и Машерова, праздник Италии на территории Верхнего города, молодежный фестиваль Minsk street summit в парк экстремальных видов спорта, "Праздник в Троицком предместье".-0-

Гостям праздника "День танкиста" в Минске предложат 55 развлекательных зонГостям праздника "День танкиста" в Минске предложат 55 развлекательных зон
В столичном парке Победы будут работать 15 арт-объектов и фотозон. "Танкистов" и их близких примет самая большая площадка в СНГ для видеоигр, включающая более чем 200 игровых станций.

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