День многонациональной России отметят в Минске

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. День многонациональной России отметят сегодня в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Праздник пройдет с 13.00 до 23.00 на территории Верхнего города. Программа мероприятия включает концерт творческих коллективов общественных объединений Республиканского центра национальных культур и Координационного совета руководителей общественных объединений российских соотечественников, а также многочисленных гостей из России. Будут работать тематические зоны - детская площадка "Полесье", "Русь сказочная", "Давайте споем!", "Спортивная площадка", "Город мастеров", "Татарский шатер", "Добро пожаловать!", "Радуга вкуса", "Полевая кухня", "Выставка российского автопрома", "Летний кинотеатр", "Эх, прокачу!", "Перелистывая страницы истории", "Палитра костюмов", "В Россию! В гости!" и "Краса России".

Выставки и мастер-классы представят умельцы декоративно-прикладного искусства по таким видам народных ремесел, как керамика, гончарство, вязание, художественная обработка бересты, ковка, ткачество поясов на дощечках, вышивка, плетение из соломы и лозы. Выставками традиционной народной культуры и национальных костюмов порадуют представители татаро-башкирской, чувашской, русской и дагестанской диаспор. Будет организована фотозона. Также можно будет продегустировать многонациональную кухню России.

На главной сцене выступят хор русской песни им. А.Никитиной, танцевальный ансамбль "Легенды Кавказа", фольклорный татаро-башкирский ансамбль "Лейсян", чувашский вокально-инструментальный ансамбль "Хамар-Ял", танцевальный коллектив "Русские узоры" (Псков), ансамбль народной музыки "Ватага" (Брянск), ансамбль танца "Волжанка" (Ярославль), вокальная группа "Ретро-Хит" и музыкальный коллектив "Маэстро" (Санкт-Петербург), а также ансамбль "Казачий курень" (Волгоград).

Организаторами праздника выступают Мингорисполком, Координационный совет руководителей общественных объединений российских соотечественников, посольство России и представительство Россотрудничества в Беларуси, Республиканский центр национальных культур.

В 21.30 во дворике отеля "Монастырский" в рамках праздника "День многонациональной России" будет показана советская лирическая комедия режиссера Георгия Данелия "Я шагаю по Москве". Фильм повествует о незабываемых приключениях монтажника Володи из Сибири, остановившегося проездом в Москве, и его новых приятелях.-0-