День открытых дверей пройдет 1 марта в Минском центре планирования семьи

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День открытых дверей пройдет 1 марта в Минском городском центре планирования семьи, сообщили БЕЛТА в столичном роддоме №2, на базе которого расположен центр.

Врачи бесплатно проконсультируют семейные пары, столкнувшиеся с проблемой бесплодия, по вопросам экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Консультативно-диагностическое отделение (городской центр планирования семьи) на базе роддома открылось в 2008 году. Специалисты используют все доступные консервативные методики, а с 2014 года проводится полный цикл лечения бесплодия, включающий в себя вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ). Около 400 пар в год обучаются на курсах партнерских родов.

В составе центра ВРТ несколько кабинетов: палата пребывания, эмбриологическая лаборатория, манипуляционная, криохранилище для биологического материала.-0-