11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. День отца в Минске в этом году отпразднуют 17 июня, сообщила сегодня журналистам директор Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей Екатерина Мальцева, передает корреспондент БЕЛТА.
"Традиция празднования Дня отца в Минске сохраняется. На третье воскресенье июня в парке Горького запланировано мероприятие. Основная площадка будет занята различными зонами активности, также интерактив организуем в Лошицком парке и парке Челюскинцев", - рассказала Екатерина Мальцева.
Она добавила, что в будущем в Беларуси может быть официально объявлен День отца. По мнению Екатерина Мальцевой, это еще больше способствовало бы вовлечению пап в воспитание детей.
Впрочем, и сейчас многое делается для этого. В качестве примера собеседница привела проект "Папа-школа" центра. Он уже расширил свою географию. Сегодня папа-школы работают в каждом территориальном центре. Уже обучены 20 модераторов, которые по месту жительства проводят занятия для будущих и молодых отцов. Дополнительно проводятся мероприятия при самом центре соцобслуживания семьи и детей, организуются встречи участников папа-школ и мама-школ, на которых они обсуждают проблемные вопросы семейных отношений и воспитания детей с позиции мужчин и женщин.-0-
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