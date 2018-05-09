День Победы - святой и дорогой сердцу праздник - ветеран

9 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. День Победы - святой и дорогой сердцу праздник, подчеркнул полковник в отставке, партизан-разведчик отряда "Славный" Алексей Пимонов сегодня в Гомеле на торжественном митинге, посвященном 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

В 1942 году шестнадцатилетний Алексей Пимонов стал членом специального разведывательного отряда "Славный", участвовал в различных операциях. "Путь к Победе длился почти четыре года, каждый из которых для нас был как целая вечность. Вместе с сослуживцами и целой страной мы прошли 1418 дней и ночей, чтобы подарить будущим поколениям мир и независимость. И 9 Мая - святой и дорогой сердцу праздник", - сказал ветеран.

"В эти майские дни мы чувствуем особую гордость за героическое прошлое родной страны и свою сопричастность к построению процветающей, мирной и благополучной Беларуси", - отметил Алексей Пимонов.

Обращаясь к молодежи, ветеран подчеркнул, что новые поколения граждан Беларуси должны равняться на Знамя Победы, которое фронтовики подняли в 1945 году.

Слова признательности воинам-освободителям от имени молодежи города высказал финалист республиканского конкурса "Студент года" Николай Литовкин. "Для нас, молодежи, ваше мужество, героизм и отвага - яркий пример абсолютного подвига перед Отечеством, верности и преданности своей Родине", - сказал он. Молодой человек поблагодарил ветеранов за возможность жить в мирное и благополучное время, за светлое будущее, свободу и независимость страны, за уверенность в каждом новом дне.

Торжественные мероприятия ко Дню Победы проходят в Гомеле на многочисленных площадках. Праздничная программа включает концерты, акции, фестивали, конкурсы в центральной части города и во всех районах областного центра.

Гомель и Гомельская область активно включились в сегодняшнюю республиканскую акцию "Беларусь помнит", посвященную празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для каждого это возможность отдать дань памяти героям и участникам войны, внесшим неоценимый вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прийти с портретами своих предков - участников и героев войны.-0-