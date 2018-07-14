День танкиста пройдет 9 сентября в центре Минска

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. День танкиста состоится 9 сентября в парке Победы на площади в 100 га. "Танковый" фестиваль пройдет при поддержке Мингорисполкома, сообщили БЕЛТА в минском центре разработки World of Tanks.

"Во второе воскресенье сентября Минск вновь примет фестиваль "День танкиста", ставший традиционным для поклонников игры World of Tanks, - отметили в компании. - Как и год назад, столичный парк Победы готовится встретить десятки тысяч игроков с семьями и друзьями".

По информации организаторов, в этом году фестиваль выходит на новый уровень. К примеру, только зону личного зачета планируется увеличить до 200 компьютеров. Таким образом, в Минске будет установлена одна из самых больших игровых зон под открытым небом в СНГ. "Всех, кто присоединится к празднику, ожидает много приятных сюрпризов - развлечения для всей семьи, фуд-корты, подарки и розыгрыши, салют и выступления хедлайнеров, имена которых будут названы позже", - рассказали в центре разработки.

День танкиста проводится ежегодно с 2011 года. В минувшем году он собрал более 100 тыс. участников. "Таким образом День танкиста по масштабу и количеству гостей превзошел крупнейшее событие игровой индустрии в США BlizzCon", - подчеркнули в компании.

Фестиваль 2017 года открывал мэр Минска, приехавший на праздник на броневике. На главной сцене выступили 5'NIZZA, "Без Билета", "Ундервуд" и Найк Борзов. Всего на мероприятии было 45 развлекательных зон для детей и взрослых, более 30 фуд-кортов и игровая зона World of Tanks на 120 компьютеров.

"Прошлогодний День танкиста задал нам высокую планку: мы рассчитывали, что к нам придет 30-40 тыс. человек, а в итоге гордимся цифрой в 100 тыс. гостей. В онлайне за фестивалем следило более миллиона зрителей, - рассказал директор по связям с общественностью минского центра разработки Wargaming Иван Кузнецов. - В этом году мы готовимся принять еще больше посетителей, а это значит, что праздник будет, не побоюсь этого слова, грандиозным".

Вход на нынешний День танкиста будет бесплатным. Информация и подробности на www.tankist.by.

БЕЛТА выступает информационным партнером "танкового" фестиваля.-0-