День танкистов в Минске собрал 200 тыс. гостей из 10 стран

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. День танкистов в Минске собрал в этом году 200 тыс. гостей из 10 стран, сообщили БЕЛТА в минском центре разработки компании Wargaming.

Праздник, который прошел 9 сентября в минском парке Победы, стал самым массовым за 7-летнюю историю его проведения: его посетили 200 тыс. человек - вдвое больше, чем в 2017 году. На фестивале побывали гости из 10 стран. "Это был невероятный праздник для всей семьи, - отметил главный организатор фестиваля Максим Грачев. - Мы собрали рекордное количество посетителей и безгранично рады тому, что в этом году смогли сделать отличный подарок родному городу игры от World of Tanks".

Количество площадок с развлечениями и арт-объектами по сравнению с прошлым годом также значительно возросло - с 33 до 70, число фуд-кортов превысило 100. Фестиваль занял территорию в 100 га.

Министерство обороны Республики Беларусь разместило 11 площадок и большое количество бронетехники - от старинных Т-34-85 и ИС-2 до Т-72Б3, выигравшего для Беларуси бронзу танкового биатлона. Посетители фестиваля смогли рассмотреть и другие современные машины: бронированный автомобиль белорусского производства Volаt V-1 и два высокотехнологичных подвижных комплекса - навигационно-топографический и навигационно-геодезический. Гостям фестиваля продемонстрировали стрелковое оружие и артиллерийские системы, предоставив возможность проводить полноценные фотосессии.

Комитет II Европейских игр 2019 года представил площадку, где можно было опробовать новые виды спорта (например петанк) и пообщаться с известными белорусскими спортсменами.

Минское ГАИ предложило маленьким гостям праздника представить себя в роли автомобилистов и получить стилизованные детские автомобильные права. Импровизированное обучение правилам дорожного движения прошли 459 детей.

Сюрпризом для гостей стала церемония "танкового брака" для игроков и их боевых подруг с обменом особыми клятвами и выдачей свидетельств, которые получили 247 пар.

Кроме того, впервые в СНГ демонстрировался "World of Tanks Настольный AR" - экспериментальный проект дополненной реальности от Wargaming. За сражениями танков на карте "Минск" в высоком качестве на обыкновенном столе можно было наблюдать через экраны портативных устройств.

В День танкистов была развернута самая большая в СНГ игровая зона под открытым небом с 200 компьютерами, где гости могли сразиться друг с другом в World of Tanks. Дебютировала площадка повышенного комфорта "Премиум ангар" с 40 игровыми станциями. Желающие могли пообщаться с разработчиками игры и посмотреть финал киберспортивного турнира.

Для "танкистов" и их близких были подготовлены интеллектуальные игры, квесты, театрализованные представления на острове Птиц (который на один день превратился в Партизанский остров), площадки для творчества, мастер-классы. Прекрасные "танкистки" могли сделать прическу и мейк-ап, посетить семинары бьюти-консультантов, а дети - порисовать и сделать аквагрим. Фестиваль завершился концертом музыкантов-хедлайнеров: белорусской группы IOWA, украинской "Бумбокс" и российской "Танцы Минус", а сам концерт на главной сцене - грандиозным фейерверком.

БЕЛТА выступила информационным партнером танкового фестиваля.-0-