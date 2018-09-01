День знаний в Минском суворовском училище: погоны из рук министра и обновленный учебный корпус

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые погоны получили 68 первокурсников Минского суворовского военного училища, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году суворовцами стали 68 человек, из них 9 зачислены в специализированный спортивный класс. На плацу учебного заведения 12-летним первокурсникам погоны вручили выпускники училища и почетные гости. Некоторым выпала честь получить погоны из рук министра обороны Андрея Равкова.

Министр отметил, что Минское суворовское военное училище было и остается одним из ведущих учебных заведений страны, которое на протяжении 65 лет выполняет важнейшую задачу по воспитанию настоящих патриотов Отечества. "За время обучения в училище вы получите надежный багаж знаний, обретете отличную физическую форму, познаете истинные ценности суворовского и войскового товарищества. Уверен, что это пригодится вам в будущей жизни", - сказал он.

В стенах суворовского училища путевку в жизнь получило не одно поколение офицеров. "Выпускники проходят службу на высоких должностях в Вооруженных Силах и других силовых структурах страны, трудятся на ответственных государственных постах. Они являются образцом выполнения воинского и гражданского долга, примером высокой культуры, благородства и чести. Сегодня на вас, стоящих в строю, с надеждой и восхищением смотрят родные и близкие, уверенные в том, что вы не только окрепнете физически и получите отличные знания, но и станете настоящими гражданами своей страны, достойными ее защитниками. Именно вам продолжать и приумножать славные традиции суворовского училища", - заявил Андрей Равков.

Он пожелал суворовцам прилежно учиться, смело стремиться к своей мечте и неизменно следовать главному кадетскому принципу "Жизнь - Родине, честь - никому".

Первокурсники приняли клятву суворовца и приступили к занятиям, которые в этом году будут проходить на базе реконструированного учебного корпуса. Церемония его открытия состоялась сегодня.

Минское суворовское военное училище отметит 65-летие 6 ноября. За это время из его стен вышли около 13 тыс. воспитанников, более 60 из них стали генералами, более 150 - кандидатами наук, доцентами и профессорами. С золотой медалью училище окончил 341 выпускник, с серебряной - 446.-0-

Фото Рамиля Насибулина