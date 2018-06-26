Депутат Мингорсовета в Год малой родины подарил трем школам своего района мультиборды

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутат Минского городского Совета депутатов 28-го созыва Павел Бочарников в Год малой родины подарил трем школам своего района мультиборды, передает корреспондент БЕЛТА.

Интерактивные (сенсорные) доски сегодня получили общеобразовательные школы Московского района №67, №155 и №80 (в которой в свое время учился депутат). Эти учебные заведения добились хороших показателей по тем или иным направлениям, однако нуждались в улучшении технического оснащения.

В общении с учениками одной из школ Павел Бочарников обратил внимание, что в Беларуси 2018-2020 годы пройдут под знаком Года малой родины. Это хороший стимул к тому, чтобы каждый, кому не безразлична его малая родина, сделал свои добрые дела. "Хотелось бы, чтобы этот порыв стал примером. Чем больше будет таких объединяющих поступков, тем лучше будет то место, где мы живем", - сказал он.

Безвозмездная передача мультибордов - одно из мероприятий благотворительной акции "Семь добрых дел от депутата", приуроченной к празднованию Дня Независимости. Также запланировано открытие крытой велопарковки у общежития Белорусского государственного медицинского университета в Студенческой деревне в Минске. Ранее в физкультурном зале яслей-сада №541 были заменены окна.

Акция "Семь добрых дел от депутата", которая организована при сотрудничестве с администрацией Московского района, - первая подобная инициатива Павла Бочарникова на депутатском посту. Она закладывает фундамент для будущих проектов, направленных на решение проблем, актуальных для минчан.-0-