Депутатам нужно обратить больше внимания на наведение порядка в частном секторе Могилева - Цумарев

18 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Новому составу горсовета нужно обратить больше внимания на наведение санитарного порядка и благоустройство частного сектора Могилева. Такое пожелание будущим депутатам высказал сегодня журналистам председатель горисполкома Владимир Цумарев после голосования на участке №32 по выборам в местные Советы 28-го созыва в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.
"Как руководителю исполнительной власти мне прежде всего хотелось бы обратить внимание местных органов самоуправления на более активную работу с населением по решению насущных, повседневных вопросов людей. В частности, меня особенно волнует вопрос наведения санитарного порядка и благоустройства частного сектора Могилева, где до сих пор существуют вопросы и нерешенные проблем в этом плане", - отметил мэр.
Он выразил уверенность, что новый городской Совет депутатов станет надежной опорой исполнительной власти и активизирует работу в данном направлении. "Уверен, что объединив усилия, мы сможем многое сделать для улучшения жизни людей в областном центре", - констатировал Владимир Цумарев.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4114 BYN
|2.408 BYN
|2.415 BYN
|USD
|1.9565 BYN
|1.955 BYN
|1.959 BYN
|RUB
|3.4541 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN