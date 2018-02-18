Депутатам нужно обратить больше внимания на наведение порядка в частном секторе Могилева - Цумарев

18 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Новому составу горсовета нужно обратить больше внимания на наведение санитарного порядка и благоустройство частного сектора Могилева. Такое пожелание будущим депутатам высказал сегодня журналистам председатель горисполкома Владимир Цумарев после голосования на участке №32 по выборам в местные Советы 28-го созыва в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как руководителю исполнительной власти мне прежде всего хотелось бы обратить внимание местных органов самоуправления на более активную работу с населением по решению насущных, повседневных вопросов людей. В частности, меня особенно волнует вопрос наведения санитарного порядка и благоустройства частного сектора Могилева, где до сих пор существуют вопросы и нерешенные проблем в этом плане", - отметил мэр.

Он выразил уверенность, что новый городской Совет депутатов станет надежной опорой исполнительной власти и активизирует работу в данном направлении. "Уверен, что объединив усилия, мы сможем многое сделать для улучшения жизни людей в областном центре", - констатировал Владимир Цумарев.-0-