Депутатом должен быть успешный, состоявшийся в жизни человек - мнение

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Депутатом должен быть успешный, состоявшийся в жизни человек. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА жительница Бреста Алла Горбацкая после голосования на избирательном участке №1.

От местных Советов депутатов многое зависит в жизни города, считает брестчанка. "Я всегда внимательно изучаю биографии кандидатов. Очень важно, чего человек добился в жизни. Если он состоялся как работник, руководитель, думаю, ему можно доверять, за такого и голосую", - объяснила свой выбор избиратель. При этом, по ее мнению, возраст не всегда является определяющим фактором. "Можно и в молодом возрасте быть инициативным и многого добиться", - отметила собеседница.

Алла Горбацкая всегда участвует в выборах, но больше всего ей запомнилось первое голосование. "Это были выборы президента в 2001 году. Я тогда была еще студенткой. Для нас, впервые проголосовавших, была организована бесплатная поездка в Минск. Это было мое первое знакомство со столицей", - поделилась избиратель.

Долгом любого гражданина считает участие в выборах и Сетюкова Лилия. В Беларуси ее семья живет около 30 лет. "У меня муж россиянин, бывший военный, ему Беларусь всегда нравилась. Часто сюда в отпуск приезжали и после его выхода в отставку переехали из Сибири сначала в Жодино, затем в Брест. Город за последние годы очень поменялся, стал более красивым, ухоженным. В этом, я считаю, большая заслуга местных депутатов", - сказала избиратель.-0-