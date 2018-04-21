Депутаты благоустроили мемориальный комплекс "Тростенец" во время субботника

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа депутатов и работников секретариата Палаты представителей во главе с вице-спикером Болеславом Пирштуком во время республиканского субботника приняли участие в благоустройстве территории мемориального комплекса "Тростенец". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Парламентарии и работники секретариата Палаты представителей высадили вдоль границы мемориала молодые елочки. Кроме того, они привели в порядок газоны на территории вокруг центрального монумента.

Мемориальный комплекс "Тростенец" построен на месте одноименного концентрационного лагеря времен Великой Отечественной войны. Он занимает четвертое место по числу уничтоженных фашистами людей после Освенцима, Треблинки и Майданека. Всего за годы войны на его территории были убиты 206,5 тыс. человек всех возрастов и национальностей. Мемориальный комплекс на месте концлагеря был открыт 22 июня 2015 года. Он стал продолжением мемориала, построенного здесь еще в 60-е годы прошлого столетия.-0-

Фото Палаты представителей.