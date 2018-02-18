Депутаты местных Советов должны показывать пример заботы о малой родине - Анатолий Лис

18 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Депутаты местных Советов должны организовывать людей и показывать пример заботы о малой родине. Такое мнение, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, высказал сегодня журналистам председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис.

"Малая родина - это прежде всего место, где человек родился. Он должен помнить о ней, не забывать. Второе - каждый человек должен гордиться местом, где сейчас живет, и прилагать усилия для того, чтобы оно становилось лучше. Посадить дерево, цветы, навести порядок у дома - это по силам каждому. Депутаты местных Советов - люди, которые проживают на территориях, где они избираются. Поэтому их прямой долг и обязанность прежде всего самим показывать пример и, конечно, организовывать людей для того, чтобы приводить в порядок населенные пункты. Кроме того, во многих деревнях есть пустующие дома - это тоже проблема, которую решали и будут решать в дальнейшем местные Советы", - сказал Анатолий Лис.

Губернатор высоко оценил работу депутатов местных Советов предыдущего созыва. В том, что Брестская область получила благодарность Президента за высокие достижения в сельскохозяйственном производстве, большая заслуга и депутатского корпуса, считает он. "У нас больше двух тысяч депутатов всех уровней. Это люди, которые работают в производстве, создают материальные ценности. Кроме того, среди них много руководителей, которые организовывают это производство. Поэтому нельзя отделять Советы от органов исполнительной власти и задач, которые ставятся перед областью в целом", - отметил председатель облисполкома.

Сегодня Анатолий Лис посетил избирательный участок №1 в Бресте, где принял участие в голосовании. По его словам, делая свой выбор, он прежде всего оценивал деловые качества кандидатов в депутаты. "Прежде всего я исхожу из того, чего кандидат добился в жизни, что сделал. Если это уважаемый человек, он сможет быть достойным депутатом, примером того, как надо работать и относиться к своему делу", - подчеркнул губернатор.-0-

Фото Вадима Якубенка.

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