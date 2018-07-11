11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десантники отработали прыжки на воду под Марьиной Горкой, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

На озере Михайловском в районе города Марьина Горка 10 июля прошли занятия по боевой подготовке с военнослужащими в/ч 89417, во время которых около 150 десантников совершили прыжки на воду на парашютной системе Д-6 серии 4.

"Данный вид прыжков считается одним из самых сложных, так как требует от десантника полной концентрации внимания, четких и умелых действий при приводнении, которые отрабатываются в ходе постоянных занятий по наземной отработке элементов прыжка. При этом большое внимание уделяется совершенствованию физической подготовки военнослужащих и их морально-психологической готовности выполнить задачу", - отметили в военном ведомстве.-0-