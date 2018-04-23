Десять крупных плательщиков Минска сформировали треть бюджета столицы за I квартал

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Треть доходов консолидированного бюджета Минска за январь-март 2018 года сформировано десятью крупными организациями. Такая информация размещена на сайте инспекции МНС по Минску, сообщает БЕЛТА.

В текущем году в Минске осуществляют деятельность 133,4 тыс. субъектов хозяйствования - 60,4 тыс. организаций и 73 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 214 тыс. граждан.

По объему налоговых поступлений за январь-март 2018 года лидирующие позиции заняли такие крупнейшие плательщики столицы, как ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", ЗАО "Белорусская нефтяная компания", РУП "Минскэнерго", ООО "Табак-инвест", ЗАО "Минский завод виноградных вин", СООО "Мобильные ТелеСистемы", унитарное предприятие "Велком", ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", ИООО "Лукойл Белоруссия", ООО "Евроторг". Данными организациями уплачено в бюджет Br916 млн - треть доходов консолидированного бюджета Минска.-0-