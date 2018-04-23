Десять крупных плательщиков Минска сформировали треть бюджета столицы за I квартал

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Треть доходов консолидированного бюджета Минска за январь-март 2018 года сформировано десятью крупными организациями. Такая информация размещена на сайте инспекции МНС по Минску, сообщает БЕЛТА.
В текущем году в Минске осуществляют деятельность 133,4 тыс. субъектов хозяйствования - 60,4 тыс. организаций и 73 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 214 тыс. граждан.
По объему налоговых поступлений за январь-март 2018 года лидирующие позиции заняли такие крупнейшие плательщики столицы, как ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", ЗАО "Белорусская нефтяная компания", РУП "Минскэнерго", ООО "Табак-инвест", ЗАО "Минский завод виноградных вин", СООО "Мобильные ТелеСистемы", унитарное предприятие "Велком", ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", ИООО "Лукойл Белоруссия", ООО "Евроторг". Данными организациями уплачено в бюджет Br916 млн - треть доходов консолидированного бюджета Минска.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4592 BYN
|2.46 BYN
|2.472 BYN
|USD
|2.0055 BYN
|2 BYN
|2.005 BYN
|RUB
|3.2428 BYN
|3.25 BYN
|3.27 BYN