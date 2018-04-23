Десять площадок для сезонной торговли в минских парках выставят на аукцион в мае

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в мае на аукцион выставят десять площадок для сезонной торговли в парках, сообщила сегодня на оперативном совещании в мэрии начальник управления торговли и услуг Мингорисполкома Нина Емельянова, передает корреспондент БЕЛТА.
Ежегодно в столице количество нестационарных торговых объектов увеличивается. Так, в текущем году уже реализовано 14 площадок в парке Победы на сумму Br128 тыс. Начальная цена продажи в процессе торгов возросла в 155 раз. "Учитывая повышенный спрос со стороны предпринимателей и улучшение качества обслуживания населения, в мае на аукцион будут выставлены еще 10 площадок", - отметила начальник управления торговли и услуг.
Она напомнила, что с 27 апреля открывается сезон работы аттракционов, в связи с чем востребованность нестационарных объектов торговли, расположенных в парках, значительно возрастает.
В прошлом году торговые точки по продаже мороженого и прохладительных напитков по инициативе Мингорисполкома открыл Минский хладокомбинат №2. Минчане и гости столицы положительно оценили это решение, поскольку цена на популярное в жару лакомство здесь была ниже, чем у других продавцов. В нынешнем сезоне планируется выделить предприятию еще две площадки для реализации своей продукции в парках им. Горького и Челюскинцев.-0-
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