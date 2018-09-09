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Десять развлекательных зон от военных на "Армейском плацдарме" - в Минске отмечают День танкистов

Регионы 09.09.2018 | 09:21
Фото из архива
Фото из архива
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9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Празднование Дня танкистов проходит в столичном музейно-парковом комплексе "Победа", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Танковый праздник проводится в рамках празднования Дня города. Министерство обороны организовало "Армейский плацдарм" - отдельную площадку с развлекательными зонами. Масштабное мероприятие - результат совместной работы Мингорисполкома, Министерства обороны и компании Wargaming.

На входе в парк Победы посетителей встречают герои Великой Отечественной войны танки Т-34-85 и ИС-2, а также современный модернизированный боевой танк - участник Армейских международных игр этого года Т-72Б3. Доступ к армейским машинам свободный. Рядом с танками располагаются современный бронированный автомобиль белорусского производства Volat V-1 и два высокотехнологичных подвижных комплекса - навигационно-топографический и навигационно-геодезический. Вся техника заняла свои места рано утром и уедет только к 22.00. Остальные армейские зоны начинают работу с 14.00.

Так, в 14.00 на отдельных площадках начнутся выступления концертной группы образцово-показательного оркестра Вооруженных Сил Беларуси, артистов Драматического театра Белорусской армии. В это же время откроется выставка средств связи. Гостям покажут радиостанции Р-181-5НУ, телефонные аппараты ТА-11, ТА-57, ТАИ-43, коммутатор П-193М, полевой кабель П-274М. Желающие смогут поучаствовать в конкурсе "Кто быстрее передаст сообщение".

Военная академия откроет площадку презентации факультетов, где также пройдет демонстрация вооружения. Ведущий военный вуз страны выставит тренажер стрелкового оружия "Сокол", уникальный подвижный информационный центр ИЦ-2006, портативный информационный комплекс ПИК-2015, систему "Альманах" и многое другое. Факультет военной разведки выступит с показательным номером, общевойсковой факультет продемонстрирует комплекс экипировки "Солдат-боевые системы", для любителей соревнований на площадке будут организованы конкурсы по разборке и сборке автомата АК-74, по снаряжению магазина к нему, тренажер "Сокол" определит самого меткого стрелка, пройдут соревнования по исполнению патриотических песен.

Государственный музей военной истории подготовил выставку "Помним - гордимся". Посетить ее каждый желающий сможет с 14.00 до 18.00.

Местом притяжения станет площадка демонстрации укладки учебного парашюта Д-6 серии 4. После небольшого мастер-класса зрители смогут попробовать себя в одном из элементов укладки парашюта.

Еще одной из самых интересных обещает стать площадка сил специальных операций. Вниманию посетителей будет представлена современная форма и вооружение белорусского спецназа: снайперские винтовки, автоматическое стрелковое оружие, прицелы, бронежилеты и другие образцы военной формы. Все это можно будет подержать в руках и даже примерить.

В 15.00 начнется выступление Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил. В 15.30 свои умения представят публике военные кинологи со служебными собаками.

Также на празднике военнослужащие - участники Армейских международных игр проведут с юными гостями конкурс на знание составных частей танка. Самые эрудированные получат призы и подарки от организаторов. Позднее посетители смогут сфотографироваться с танковым экипажем, участвовавшим в Армейских международных играх - 2018.

Всего на "Армейском плацдарме" 9 сентября будет организовано десять зон с активностями, выставками, представлениями и концертами, заработает фуд-корт. Во время праздника в Минске каждый найдет для себя что-то интересное.-0-

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Минск, праздник
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