Детальный план развития исторической части Бреста представили общественности

22 августа, Брест /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. В Бресте сегодня общественности представили детальный план развития исторической части города, передает корреспондент БЕЛТА.

В презентации приняли участие разработчики проекта из БелНИИПградостроительства, руководство города, представители заинтересованных республиканских органов госуправления, средств массовой информации. Концепция детального плана касается центрального ядра города, которое формируют три зоны: исторический центр (Кобринский форштадт), эспланада (территория между Брестской крепостью и жилой застройкой) и собственно крепость, включая мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". Площадь территории составляет 704 га.

"Основная идея проекта заключается в создании единого общего пространства городского центра, которое бы имело многофункциональное значение и активно включило в него территорию Брестской крепости в качестве историко-культурной и рекреационной составляющей", - отметил, представляя проектное решение, главный архитектор БелНИИПградостроительства Валерий Мусиенко.

Предусматриваются два периода градостроительного развития проектируемой территории: первый - до 2025 года, второй - до 2030 года. В частности, исторический центр ждет "гуманизация" общественного пространства: развитие существующих (ул. Советская) и формирование новых пешеходных улиц и зон (ул. Пушкинская, ул. Островского, Набережная). Также здесь планируется сохранение застройки различных временных и стилевых периодов, представляющей историко-культурную ценность, восстановление исторически значимых объектов (здание городской думы).

Доминантой эспланады предлагается сделать ландшафтно-рекреационную зону вдоль набережной, с включением в ее структуру Городского сада (сквер Пограничников), сквера Советско-афганской дружбы, Ландшафтного парка в районе главного входа в мемориальный комплекс, а также зеленой зоны вдоль ул. Зубачева. Здесь предусматривается строительство исторического городского ретропарка "Брест довоенный" на базе действующего историко-культурного центра "Брест Форт", создание многофункциональных комплексов "Апарт-Отель" и "Брест-сити" в составе торговых, офисных и жилых объектов, объединенных общим надземным пешеходным пространством и подземным паркингом.

Проектные предложения предусматривают невмешательство в территориальную и идейную зоны мемориального комплекса. В то же время предлагается, не нарушая архитектурно-планировочную композицию мемориала, отметить памятными знаками места размещения наиболее значимых объектов Старого города (дворца Чарторыйских, кляштора Августинов, Космодемьянского плаца, Солодовни, синагоги, типографии Николая Радзивилла Черного, монастыря базилиан, дворца Бурковского, 1-й Брестской аптеки).

Планировочное развитие территории Кобринского укрепления предусматривает создание "Марсова поля" - музейно-ландшафтного парка, где в структуре дорожек и площадок могут быть размещены образцы военной техники, памятные знаки в память о событиях Первой мировой войны, отдельных военных операциях и отличившихся в боях воинских подразделениях. Проектом предлагается использование капонира Гаврилова под музейные экспозиции, восстановление корпуса Артиллерийской лаборатории с размещением в нем клуба реставраторов автомобилей, мастерской и открытой выставочной площадкой.

"В выработке концепции плана активное участие принимали брестские специалисты. На всех этапах проводились консультации и отбиралось наилучшее решение. Проект подвижный, то есть он может еще корректироваться с учетом замечаний и предложений, которые мы получим и переосмыслим", - резюмировал Валерий Мусиенко.

Презентация проекта детального плана исторической части Бреста дала старт процедуре общественного обсуждения, которое продлится по 13 сентября. Ознакомиться с материалами архитектурно-планировочной концепции и высказать свои предложения может любой желающий в инфоцентре, а также на официальном сайте Брестского горисполкома.-0-