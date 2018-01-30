Детсады Солигорского района присоединятся к проекту нормативного финансирования в Минской области

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области в 2018 году к реализации пилотного проекта по апробации нормативного финансирования подключатся учреждения дошкольного образования Солигорского района. Об этом сообщила начальник управления образования Миноблисполкома Галина Казак сегодня на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалист отметила, что в пилотном проекте в 2017 году участвовали гимназия и средняя школа №1 Фаниполя, учреждения общего среднего образования Жодино и Солигорского района.

"Итогом реализации проекта стало увеличение заработной платы работников учреждений и дополнительное приобретение учебного оборудования. В 2018 году к реализации проекта подключатся учреждениях дошкольного образования Солигорского района", - сказала Галина Казак. По ее словам, в целом в 2017 году было обеспечено стабильное функционирование отрасли, своевременно и в полном объеме осуществлялись расходы по таким статьям, как заработная плата, взносы на социальное страхование, стипендии, питание, коммунальные услуги. Продолжено финансирование мероприятий по развитию материально-технической базы учреждений образования, совершенствованию кадрового потенциала и содержания образования.

Во время заседания коллегии, где рассматривались итоги работы системы образования центрального региона в 2017 году, были подведены также результаты областного конкурса "За достижение высоких показателей в развитии образования". Лидирующие позиции сохранили отделы образования, спорта и туризма Дзержинского и Несвижского райисполкомов. Положительная динамика отличает деятельность аналогичных отделов Молодечненского, Столбцовского, Вилейского и Клецкого райисполкомов.-0-