Детская железная дорога приглашает на праздничные мероприятия 3 июля

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детская железная дорога им. К.С.Заслонова (ДЖД) приглашает на праздничные мероприятия 3 июля, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

На предстоящих больших выходных поезда ДЖД будут курсировать все четыре дня - 30 июня, 1, 2 и 3 июля.

В День Независимости на станции Заслоново с 11.00 до 14.00 состоится праздничная концертная программа с участием коллективов Минского дворца культуры и спорта железнодорожников. Также здесь организуют выставку стрелкового оружия, представленную историко-культурным комплексом "Линия Сталина". Возле здания вокзала будет работать летнее кафе.

Тех, кто решит отправиться в путешествие по железной дороге, на станции Сосновый бор ждут детские аттракционы, катание на лошадях и возможность перекусить на свежем воздухе.

Более подробную информацию можно узнать на странице Детской железной дороги на официальном сайте БЖД или по телефонам +375(17)2376575, +375(17)2672522.-0-