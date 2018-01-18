Детский дом семейного типа открылся в Бобруйске

18 января, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйске сегодня прошла церемония открытия детского дома семейного типа. Ключи от нового комфортабельного жилья получила многодетная семья Натальи и Дмитрия Макаренко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении образования Могилевского облисполкома.

В мероприятии приняли участие губернатор Владимир Доманевский, председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев.

Как отметил Владимир Доманевский, открытие этого социального объекта имеет важное значение для Бобруйска, области и страны в целом. Государством уделяется огромное внимание институту семьи и особенно детям, оставшимся без попечения родителей. Основной целью деятельности по защите прав и законных интересов детей является обеспечение права ребенка на жизнь и воспитание в семье, сохранение родной семьи для максимально большего числа несовершеннолетних.

"Пускай это будет семья родная или приемная, но ребенок должен чувствовать близкое плечо взрослого человека, родительское тепло. Поэтому в регионе и стране в целом реализуется программа по строительству таких домов семейного типа, чтобы уйти от крупных интернатных учреждений. В области на сегодняшний день 85% детей определены на семейные формы устройства, из них 377 детей воспитываются в 56 домах семейного типа", - сказал губернатор.

Он выразил слова особой благодарности приемным родителям за то, что они занимаются таким серьезным государственным делом, пожелал семье Макаренко благополучия, взаимопонимания и успеха во всех делах. Владимир Доманевский в торжественной обстановке вручил им ключи от нового дома и передал в подарок от облисполкома бытовую технику и мебель. От Бобруйского горисполкома семья получила набор корпусной мебели, а дети - сладости.

Новый дом представляет собой двухэтажный коттедж. Здесь имеется 5 спален, игровой зал, большая уютная гостиная, кухня, комфортная ванная комната и три санузла. Проектом также предусмотрен гараж для автомобиля.

Семья Макаренко занимается воспитанием приемных детей с 2012 года. За это время путевку в жизнь получили шесть ребят. В настоящее время в семье воспитывается 9 приемных детей и двое своих.-0-