Детский лабиринт появится в 2019 году в минском парке Челюскинцев

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский трехуровневый лабиринт появится в 2019 году в минском парке культуры и отдыха им. Челюскинцев, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер "Минскзеленстроя" Владимир Бабивский.

Игровой комплекс с тоннелями, горками и препятствиями для детей от трех до 12 лет разместится возле танцевальной площадки "Встреча". Длина лабиринта составит почти 14 м, ширина - более шести метров. Проект проходит государственную экспертизу.

Еще одно новшество будущего года - внедрение платежно-пропускной системы с видеонаблюдением в зоне развлечений. Проект реализуется поэтапно в двух столичных парках. В парке им. Челюскинцев уже завершаются пуско-наладочные работы по устройству программно-аппаратного комплекса, в парке Горького к ним приступят в 2019 году.

В будущем сезоне в парке Челюскинцев оплатить услугу можно будет в любой кассе или по интернету. Проход на аттракционы организуют через турникеты со считывающим устройством. Вместо чеков посетитель получит одноразовые билеты со штрихкодом или пластиковую карточку с перспективой пополнения счета. Рассматривается также возможность автоматизации учета и прохода на аттракцион по билетам со штрихкодом на смартфоне.

Похожие программно-аппаратные комплексы в Беларуси представлены в аквапарке, некоторых горнолыжных курортах.

Всего в городских парках столицы (парк культуры и отдыха им. Челюскинцев, Центральный детский парк им. М.Горького, парк культуры и отдыха им. 50-летия Великого Октября и парк им. 900-летия Минска) эксплуатируется 56 аттракционов.-0-