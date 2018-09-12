Детский многопрофильный корпус при райбольнице планируется построить в Борисове

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский многопрофильный корпус планируется построить на территории Борисовской центральной районной больницы. Архитектурно-планировочная концепция объекта вынесена на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Борисовского райисполкома.

Корпус будет представлять собой 4-этажное здание с цокольным и техническим этажами сложной конфигурации. Он проектируется с учетом существующей застройки, планировочных ограничений, санитарных и противопожарных норм. Планируется благоустройство прилегающей территории, а также создание гостевой парковки на 32 машино-места. Корпуса между собой свяжет закрытая отапливаемая галерея. Общая площадь здания превысит 122 тыс. кв.м.

Презентация концепции "Строительство детского многопрофильного корпуса, станции переливания крови и реконструкция хирургического корпуса на 300 коек" (2-я очередь, строительство детского многопрофильного корпуса) состоится 26 сентября в 10.00 в зале заседаний Борисовского райисполкома.

Реализация проекта позволит оказывать медицинскую помощь населению на более современном медицинском оборудовании. Ранее прорабатывалась возможность перепрофилирования инфекционной больницы под детское учреждение здравоохранения, но в силу большей затратности предпочтение отдано новому строительству. Как сообщалось, в будущем детском корпусе предполагается организовать три отделения более чем на 100 койко-мест. На территории Борисовской ЦРБ также запланировано строительство отдельного здания, в котором разместится станция переливания крови.-0-