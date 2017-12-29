Детский новогодний забег пройдет в Гомеле

29 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетическое шоу "Новогодняя сказка" пройдет сегодня в Гомеле, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Гомельской областной организации общественного объединения "Белорусская федерация легкой атлетики" Виталий Атаманчук.

На старт во Дворце легкой атлетики выйдут дети от одного года до шести лет. Участники будут бороться за победу на беговых дорожках в пяти возрастных группах на дистанции 30 м.

После соревновательной программы ребят ожидают поздравления от Деда Мороза и Снегурочки, встречи с любимыми сказочными персонажами, а также сладкие подарки.

"Легкоатлетическое шоу "Новогодняя сказка" станет одним из мероприятий, которые проходят во время акции БРСМ и БРПО "Чудеса на Рождество". Поболеть за маленьких спортсменов смогут не только их родители и близкие, но и почти 200 участников Кубка Гомельской области по легкой атлетике, который также проходит 29 декабря", - отметил Виталий Атаманчук.

Основными целями легкоатлетического праздника являются поддержка начинающих спортсменов, формирование у подрастающего поколения навыков здорового образа жизни, привитие любви к занятию спортом. Организаторами мероприятия выступают областная организация ОО "Белорусская федерация легкой атлетики", управление спорта и туризма Гомельского облисполкома, областной комитет ОО "БРСМ", областная организация ОО "БРПО".-0-