Детский сад на 200 мест откроют в Витебске

22 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Детский сад на 200 мест откроют в ноябре в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе по образованию администрации Первомайского района Витебска.

Детский сад возведен в молодом микрорайоне Билево. В дошкольном учреждении собираются разместить 11 групп, среди которых группа для детей с определенными нарушениями в развитии, а также кратковременного пребывания. Планируется, что последняя будет работать в две смены (первая - для детей от 3 до 6 лет, вторая - с 1 до 3). Это группа для малышей, которые не посещают дошкольные учреждения, но родители хотят, чтобы они постепенно адаптировались к новым условиям и вливались в образовательный процесс.

"Новый сад уже практически готов. Наводится порядок внутри помещений, завозят мебель, завершается благоустройство территории, закуплено оборудование. Здесь будут бассейн, изостудия, интерактивный кабинет, спортивный, тренажерный и музыкальный залы - созданы все условия для обучения. Кроме того, на территории сада разместятся площадки безопасности ГАИ и МЧС", - отметили в отделе по образованию.

В новом дошкольном учреждении создадут 60-70 рабочих мест. С детьми будут работать около 30 педагогов.

В микрорайоне Билево продолжается строительство и новой школы. Сдать ее планируют в 2020 году.-0-