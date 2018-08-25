25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский сад на 230 мест откроется в Фаниполе 1 сентября. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника главного управления по образованию Миноблисполкома Татьяна Апранич сегодня на пленарном заседании областной конференции педагогических работников, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2017-2018 учебном году в учреждениях дошкольного образования организовано 764 дополнительных места. Созданы детские сады в Жодино, Столбцах, деревне Копище Минского района. Также под детский сад перепрофилирован детский дом в Жодино. А 1 сентября состоится открытие нового детского сада на 230 мест в Фаниполе", - рассказала Татьяна Апранич.

В области активно развивается и вариативная сеть дошкольного образования. Как рассказала специалист, около 760 детей посещают детский сад с режимом пребывания 2-7 часов. "Наиболее востребованными являются группы кратковременного пребывания детей до 3 лет. Работа таких групп направлена на раннюю социализацию ребенка, его разностороннее развитие, повышение психолого-педагогической культуры родителей", - пояснила представитель Миноблисполкома.

Также пользуется популярностью материнская школа, что, по мнению Татьяны Апранич, связано с возрастающей потребностью родителей в приобретении практических знаний о воспитании детей раннего возраста.

Всего в центральном регионе функционируют 663 учреждения дошкольного образования, которые посещают более 61 тыс. воспитанников.-0-