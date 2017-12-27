Детский сад в жилом доме открылся в Гомеле

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Детский сад в жилом доме открылся сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском горисполкоме.

Новый детский сад, расположенный на первом этаже нового многоэтажного жилого дома, рассчитан на 60 мест. Здесь созданы все необходимые для дошкольников условия: групповые помещения, музыкально-спортивный зал, оборудована саночная, где в зимний период родители смогут оставлять санки, летом - самокаты и велосипеды, ресурсные центры для каждой группы и т.д.

По словам председателя Гомельского горисполкома Петра Кириченко, который принял участие в торжественной церемонии открытия учреждения, строительство такого объекта стало пилотным проектом и для Гомельской области, и для республики в целом. Председатель горисполкома отметил, что подобные проекты помогают решать сразу несколько задач. Во-первых, экономятся средства. Во-вторых, решается вопрос обеспечения шаговой доступности учреждений дошкольного образования в микрорайонах-новостройках.

Расходы на строительство дошкольного учреждения образования взял на себя Гомельский ДСК, за счет городского бюджета закуплены мебель, игрушки, средства обучения.

В настоящее время изучается возможность строительства в Гомеле еще нескольких домов со встроенными детскими садами. В частности, рассматриваются варианты возведения аналогичных комплексов в четырех новых микрорайонах города.-0-

Фото "Гомельских ведомостей"