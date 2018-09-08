8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять пар сочетались браком в центре Минска в День города, передает корреспондент БЕЛТА.
Свадьбы в День города - прекрасная традиция последних лет. Традиционно в концертном зале "Верхний город" проводится торжественная регистрация пар из всех районов города.
На этом месте в XVII веке размещалась церковь Святого Духа, здесь стали проводить церемонии бракосочетания почти 300 лет назад. Каждую пару встречает минский городничий с прекрасной дамой и поздравляет с созданием новой семьи. Новобрачным вручается поздравительный сертификат от Мингорисполкома.
В торжественной обстановке на сцене концертного зала молодожены произносили слова любви и согласия идти по жизни рука об руку и обменивались обручальными кольцами.-0-
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